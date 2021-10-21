Михаил Карисалов: СИБУР не планирует выводить подразделения «Нижнекамскнефтехима» на аутсорсинг

«В этом году, и я думаю, что и в следующем, какие-либо решения про аутсорсинг мы не готовы будем принять. Но прорабатывать будем все возможности», — на встрече с трудовыми коллективами ПАО «Нижнекамскнефтехим» отметил генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

Он также подтвердил, что ООО «Ремонтно-механический завод — Нижнекамскнефтехим» (основное обслуживающее предприятие НКНХ, входящее в состав сделки по объединению, — прим. ред.) может рассчитывать на подряды и производства СИБУРа. «Обязательно будем повышать эффект от совместной работы, например за счет размещения заказов некоторых производств «СИБУРа», — заявил Михаил Карисалов.