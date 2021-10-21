Серийного убийцу бабушек Радика Тагирова вернули в СИЗО Казани

Фото: кадр оперативного видео

Накануне Вахитовский райсуд Казани продлил срок ареста 39-летнему Радику Тагирову, обвиняемому в убийстве 26 пожилых женщин в 12 городах России. С ходатайством в суд обращались представители центрального аппарата Следкома РФ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, свою причастность к серии нападений на бабушек 2011—2012 года сам Тагиров признал еще при избрании ему меры пресечения после задержания в 2020 году. По завершении следственных действий в Татарстане его этапировали сначала в Кировскую область, а затем в другие регионы, где совершались преступления. Однако уже этим летом Тагирова вернули в Казань.

Фото: «Реальное время» (на заседании в апреле по аресту Тагиров прятал лицо)

Жертвами казанца силовики считают убитых в Ижевске, Екатеринбурге, Волжске, Нижнем Новгороде, Саратове, Иваново, Кирове, а также Нижнекамске и Казани.

Также его подозревают в 27 разбоях и двух покушениях на убийство. Расследование продолжается.

Ирина Плотникова