На реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани выделят 60 млн рублей

Фото: Максим Платонов

«Главтатдортранс» объявил тендер на реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани. Начальная цена договора — 60 млн рублей.

Исполнителю необходимо провести работы по следующим адресам:

проспект Победы — Оренбургский тракт,

ул. Аббасова — ул.Удивительная,

ул. Гаврилова, д. 30,

ул. Дементьева, д. 33,

ул. Залесная д. 2б,

ул. Рауиса Гареева, д. 117, д. 103,

ул. Рауиса Гареева, РКД,

ул. Зорге, д. 39,

ул. Мавлютова, д. 17,

ул. Островского, д. 57.

Фото: realnoevremya.ru

В перечень работ входят установка и модернизация светофорных объектов для беспрепятственного проезда транспортных средств и перехода пешеходов на перекрестках. Все процессы по сбору информации и передаче управляющих воздействий должны выполняться в автоматическом режиме, а режим функционирования системы должен изменяться, исходя из текущих характеристик транспортного потока.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября. Будут оцениваться такие критерии, как квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, деловая репутация.

В начале месяца «Главтатдортранс» объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству моста через Монастырскую протоку в Приволжском районе Казани. Для этих целей направят 9,8 миллиона рублей.



Диана Жиленкова