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На реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани выделят 60 млн рублей

10:32, 20.10.2021
На реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани выделят 60 млн рублей
Фото: Максим Платонов

«Главтатдортранс» объявил тендер на реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани. Начальная цена договора — 60 млн рублей.

Исполнителю необходимо провести работы по следующим адресам:

  • проспект Победы — Оренбургский тракт,
  • ул. Аббасова — ул.Удивительная,
  • ул. Гаврилова, д. 30,
  • ул. Дементьева, д. 33,
  • ул. Залесная д. 2б,
  • ул. Рауиса Гареева, д. 117, д. 103,
  • ул. Рауиса Гареева, РКД,
  • ул. Зорге, д. 39,
  • ул. Мавлютова, д. 17,
  • ул. Островского, д. 57.
Фото: realnoevremya.ru

В перечень работ входят установка и модернизация светофорных объектов для беспрепятственного проезда транспортных средств и перехода пешеходов на перекрестках. Все процессы по сбору информации и передаче управляющих воздействий должны выполняться в автоматическом режиме, а режим функционирования системы должен изменяться, исходя из текущих характеристик транспортного потока.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября. Будут оцениваться такие критерии, как квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, деловая репутация.

В начале месяца «Главтатдортранс» объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству моста через Монастырскую протоку в Приволжском районе Казани. Для этих целей направят 9,8 миллиона рублей.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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