В Татарстане сняли на видео, как подростки устроили погром во дворе дома
В Татарстане сняли на видео, как группа молодых людей устроила погром во дворе многоквартирного дома. Ролик опубликовал официальный дистрибьютор систем видеонаблюдения и безопасности.
Случай произошел во дворе дома по ул. Мира, 91. Сообщается, что трое молодых людей проводили девушку до подъезда, а затем устроили погром во дворе дома. Парни начали пинать и опрокидывать урну за урной.
В июне в Набережных Челнах подростки пытались сломать урну, но получили «сдачу». После этого урна стала местной достопримечательностью.
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