В Татарстане сняли на видео, как подростки устроили погром во дворе дома

Фото: кадр видео из соцсети

В Татарстане сняли на видео, как группа молодых людей устроила погром во дворе многоквартирного дома. Ролик опубликовал официальный дистрибьютор систем видеонаблюдения и безопасности.

Случай произошел во дворе дома по ул. Мира, 91. Сообщается, что трое молодых людей проводили девушку до подъезда, а затем устроили погром во дворе дома. Парни начали пинать и опрокидывать урну за урной.

В июне в Набережных Челнах подростки пытались сломать урну, но получили «сдачу». После этого урна стала местной достопримечательностью.

Ольга Шагиева