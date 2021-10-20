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В Татарстане сняли на видео, как подростки устроили погром во дворе дома

08:42, 20.10.2021 1
В Татарстане сняли на видео, как подростки устроили погром во дворе дома
Фото: кадр видео из соцсети

В Татарстане сняли на видео, как группа молодых людей устроила погром во дворе многоквартирного дома. Ролик опубликовал официальный дистрибьютор систем видеонаблюдения и безопасности.

Случай произошел во дворе дома по ул. Мира, 91. Сообщается, что трое молодых людей проводили девушку до подъезда, а затем устроили погром во дворе дома. Парни начали пинать и опрокидывать урну за урной.

В июне в Набережных Челнах подростки пытались сломать урну, но получили «сдачу». После этого урна стала местной достопримечательностью.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:29
    Видимо девушка не дала поцеловать себя, вот они разбушевались)))
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