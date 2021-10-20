Самоидентификация детей и игра в «Сабантуй»: для чего Минкульту Татарстана мультимедийный комплекс «Балачак»

Мультфильмы, сказки и мини-игры на народные мотивы за 11 миллионов

Министерство культуры Татарстана решило вовлечь детей в изучение татарского языка и языков народов Поволжья с помощью мультимедийных технологий. Ведомство ищет подрядчика, который разработает целый мультимедийный комплекс «Балачак» (в перероде с татарского «детство», — прим. ред.). В него войдут три модуля — мобильное приложение «Сабантуй», интерактивный анимационный фильм «Сабый» и мобильная настольная игра «Уйна».

Планируется, что их объединят интегрирующим порталом «Балачак» и одноименным мобильным приложением. Для лучшего усвоения ведомство хочет оформить материалы в едином стиле. Материалы портала, по плану Минкультуры Татарстана будут рассчитаны в том числе и для использования его материалов для обучения детей в образовательных организациях.

На разработку мультимедийного комплекса «Балачак», который по плану Министерства культуры должен помочь сохранить культурное языковое наследия и традиции, планируется направить более 11 млн рублей. Реализовать проект намерены за средства республиканского бюджета.

Ведомство ищет подрядчика, который разработает целый мультимедийный комплекс «Балачак». Фото: tatarstan.ru

На портале «Балачак» появятся электронные книги со сказками. Среди них как минимум одно произведение, переведенное с русского на татарский, и не менее одного в переводе с татарского на русский. Доступны будут и сказки на языках других регионов Поволжья — на мордовском (эрзя, мокша), марийском, удмуртском и чувашском с переводом на татарский и русский языки. Сказки при этом должны отражать мотивы национального наследия татарского, русского, мордовского, марийского, удмуртского и чувашского народа.



В Министерстве культуры «Реальному времени» обещали подготовить комментарий по проекту. Издание готово опубликовать его при получении.

Изучение сабантуя с помощью мини-игр

С помощью мобильного приложения «Сабантуй» по задумке Министерства культуры РТ дети смогут изучать одноименный народный праздник и его традиции. В основу сюжета не менее 25 мини-игр положат анимационный сериал на тематику праздника. Количество серий соответствует количеству игр — не менее 25 длительностью от 45 секунд.

С помощью приложения дети смогут пройти традиционные соревнования сабантуя — прыжки в мешках, куреш, перетягивание каната и палки, скачки на конях с препятствиями, бой на мешках, бег с коромыслом и т.п.



В основу сюжета не менее 25 мини-игр положат анимационный сериал на тематику праздника. Фото: Олег Тихонов

Заказчик требует, чтобы сериал получился высокохудожественным. Озвучить его необходимо на русском и татарском языках. Перед тем как внедрить сериал в приложение, оно должно получить прокатное удостоверение от Министерства культуры РФ.

Выпустят приложение как для владельцев Android, так и iPhone. Конкретные сроки выхода не указаны, но разработка должна завершиться до 25 декабря текущего года.

Самоидентификация через анимационный фильм

Минкульт Татарстана нацелился помочь детям в самоидентификации как носителей языка и традиций народа. Сделать это планируется с помощью интерактивного модульного анимационного фильма «Сабый» (в перероде с татарского «ребенок», — прим. ред.).

Ведомство определило его как некий «инновационный комплекс интерактивных анимированных модулей». Планируется, что ребенок сможет либо просто скоротать время за просмотром фильма, либо взаимодействовать с ним, отвечая на вопросы и изучая татарские слова. Разговорить с ребенком персонаж в татарском обличии будет как на русском, так и на татарском языках.

Минкульт Татарстана нацелился помочь детям в самоидентификации как носителей языка и традиций народа. Фото tatarlar.info

Игровое поле — пять республик Поволжья



Настольная игра «Уйна» (в перероде с татарского «играй», — прим. ред.) по задумке Минкультуры должна в игровой форме познакомить детей с базовыми основами языков Поволжья. Вместе с этим пользователи смогут посетить виртуальную экскурсию по главным достопримечательностям и важным историческим фактам Казани, Саранска, Йошкар-Олы Мордовии, Ижевска и Чебоксар.

Игровое поле — пять республик Поволжья. Дети с помощью специальных карточек с вопросами смогут изучить культуру, традиции и достопримечательности Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии и Удмуртии. Вопросы будут представлены как на русском языке, так и на языке коренных народов соответствующих регионов.

Хотя игра и указана как настольная, выполнят ее в мобильной версии. Для этого разработают специальное приложение, а правила и видеоинструкцию разместят на портале «Балачак». На него можно будет перейти прямо из приложения.



В программе, связанной с созданием благоприятной языковой среды в интернете, заложено также появление русско-татарского машинного переводчика для нужд населения и органов власти. Фото: Ринат Назметдинов

Приобщение через мультимедиа заложено республиканской программой по сохранению, изучению и развитию языков

Приобщение к культуре Татарстана и его языку предусмотрено с помощью мультимедийных проектов и заложено и в республиканской программе по сохранению, изучению и развитию языков в Татарстане на 2023—2030 годы. За время ее действия планируется создать до 320 детских короткометражных и мультипликационных фильмов на татарском языке.

Одно из направлений программы связано с созданием благоприятной языковой среды в интернет-пространстве. В ней заложены, например, разработка тематических телепрограмм и публикация в СМИ материалов о сохранении языков, создание мультфильмов и короткометражек на татарском, а также появление русско-татарского машинного переводчика для нужд населения и органов власти, создание системы анализа и синтеза татарской речи и локализация программных продуктов.

Татьяна Демина