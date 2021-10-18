Правозащитники: из приюта для жертв домашнего насилия в Казани похитили двух женщин с ребенком из Дагестана

В центре Казани из кризисного шелтера «Мамин дом» забрали двух девушек, ранее сбежавших из Дагестана. Их местонахождение на данный момент не известно, их увезли в неизвестном направлении, сообщил «Реальному времени» правозащитница Светлана Анохина

Известно, что девушки обратились за помощью год назад. Они попросили оказать им содействие в побеге за пределы Кавказа. Причиной стала несчастливая семейная жизнь — девушек выдали замуж против их воли, рассказала Анохина. Как девушек смогли выследить, она не знает. По ее мнению, девушки могли пренебречь правилами безопасности, о которых им рассказывали.

Основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова рассказала «Реальному времени», что девушки просили помощи, в кризисный центр они приехали в 4 часа ночи. Сегодня до похищения они успели подписать договоры на сопровождение и проживание.

Девушки хотели начать новую жизнь. Та, что официально замужем, хотела развестись. Ребенка одной из них планировалось пристроить в детский сад.



По словам Байназаровой, похитители ворвались в шелтер, когда там не было администратора, и забрали девушек, у одной из которых есть ребенок. Правозащитники предполагают, что их силой могут вернуть в Дагестан.



Байназарова добавила, что из Дагестана за девушками выехали на машине. Так как за короткий промежуток до Казани они не могли добраться, есть вероятности, что девушки все еще находятся в городе.

Татьяна Демина