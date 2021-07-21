Следком расследует еще одно уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Следственный комитет расследует еще одного уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, ст. 289 и ст. 159 УК РФ).

Фигурантами этого уголовного дела являются еще порядка десятка человек. Среди них чиновники и бизнесмены, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из адвокатов Фургала, Михаил Карапетян, не смог ни опровергнуть, ни подтвердить информацию. По его словам, новых обвинений его подзащитному пока не предъявляли.

Напомним, Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области.



В начале июля Московский городской суд продлил срок ареста Фургалу еще на три месяца — до 7 октября.



Татьяна Демина