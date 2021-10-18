Банк ЗЕНИТ и АГНИ подготовят банковских работников

Банк ЗЕНИТ и Альметьевский государственный нефтяной институт заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки банковских работников. Документ подписали Председатель Правления Банка Александр Тищенко и ректор АГНИ Александр Дьяконов. В рамках партнерства в октябре запущена программа обучения кадров по различным направлениям банковской деятельности. Курс рассчитан на 280 человек, среди них студенты, выпускники АГНИ, начинающие финансисты и опытные сотрудники банка.

В течение трех месяцев эксперты банка и преподаватели АГНИ расскажут о нововведениях банковского законодательства, разработке продуктов, управлении рисками, контрольных функциях и клиентском опыте. На реальных кейсах студенты узнают тонкости разработки и продаж кредитных, дебетовых, комиссионных продуктов. Эксперты прочтут лекции о факторинге и лизинге, рынке ценных бумаг и цифровых технологиях. По завершении курса все участники получат диплом о профессиональной переподготовке, а студенты АГНИ — еще и возможность присоединиться к команде Банка ЗЕНИТ.



«Наше сотрудничество с одним из ведущих институтов Татарстана укрепит кадровый потенциал юго-востока республики и станет новым этапом развития банковских компетенций в регионе. Мы поможем лучшим студентам получить работу в кредитном учреждении федерального уровня, а опытным сотрудникам углубить профессиональные навыки в финансовом секторе», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.



«Программа повышения квалификации должна расширить возможности наших выпускников для дальнейшего трудоустройства. Мы благодарны представителям Банка ЗЕНИТ за то, что они откликаются на новые вызовы и готовы к совместной работе», — подчеркнул ректор АГНИ Александр Дьяконов.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»

