Минниханов присудил государственные премии имени Габдуллы Тукая

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий имени Габдуллы Тукая в 2019 году.

Лауреатами стали два писателя, художник и творческий коллектив. Всего на премию претендовали тринадцать авторов и три творческих коллектива.

Так, лауреатом стал Надир Альмеев за серию графических работ, цикл «Колокола Хиросимы» и другие работы. Айдар Файзрахманов получит премию за цикл литературно-музыкальных вечеров «Олы юл», сборники «Онытырга момкин тугел» и «Яшэу барыбер кызык», «Олы юл», «Борчылма». Талгат Галиуллин стал лауреатом за роман-эссе «Созвездие Мухаммада Магдеева», книгу «Китек козге» и литературно-критическое издание «Мы — потомки страны Тартария».



Также обладателями премии стала группа артистов театра Камала — Люция Бикчантаева (Хамитова), Радик Бариев, Искандер Хайруллин — за вклад в развитие театрального искусства и создание сценических образов в спектаклях «Гульджамал», «Жирэн чичэн белэн Карачэч сылу», «Кара чикмэн», «Три сестры», «Дон Жуан».



Ранее Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения Габдуллы Тукая.



Также глава РТ, помощник президента России Анатолий Серышев и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику писателю в Казани.