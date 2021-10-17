В Челнах более 35 тысяч человек вышли на городской субботник

В Набережных Челнах на субботнике убрали мусор с 1 357 га, провели санитарную обрезку 1 847 деревьев, 3 429 кустарников, вывезли 2 025 куб. м отходов, посадили деревья и кустарники в количестве 861 штуки. В субботнике вчера приняли участие 35 870 человек, было задействовано 221 единица техники.

Фото: nabchelny.ru

С начала санитарно-экологического месячника в Набережных Челнах посадили 11 308 деревьев и кустарников, выполнили очистку территории от листвы и мусора на площади 3 472 га, вывезли 4 491 куб. м мусора и растительных отходов, сообщается на сайте мэрии города.

Субботник в автограде проходил и на прошлой неделе. Было высажено 100 рябин, убрано 30 кубометров листвы.