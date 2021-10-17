В Зеленодольске умер участник Великой Отечественной войны Иван Перепелкин

В Зеленодольске сегодня простились с участником Великой Отечественной войны Иваном Перепелкиным. Панихида состоялась в зале прощания на городском кладбище.

Соболезнования в связи со смертью ветерана выразил глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. На церемонию прощания приехал военком Зеленодольского района Рамиль Батршин.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Когда началась война, Ивану Алексеевичу было всего 14 лет. После отправки на фронт всех мужчин, в родном колхозе в Орловской области он остался за старшего. В 1944 году, после курсов подготовки, Перепелкин попал на Балтийский флот. На боевом корабле освобождал Кенисберг. Дошел до Варшавы.



Впервые Зеленодольск он увидел после войны, когда на своем боевом корабле прибыл на ремонт на завод имени Горького. Здесь же он встретил свою любовь. Далее карьера молодого военного складывалась весьма стремительно, и 1960-е годы он встретил в новом статусе — офицера войск ПВО. После 40 лет службы, полковник в отставке вернулся вместе с супругой в Зеленодольск, где долгое время занимался общественной работой. В семье Перепелкиных три полковника. Это звание носили сам Иван Алексеевич, а также его сын и внук, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

На похоронах ветерана военный оркестр исполнил гимн России, почетный караул дал залпы в воздух.