Соцсети: в Лениногорске автомобиль протаранил ограждение на пешеходной части улицы

В Лениногорске сегодня утром автомобиль протаранил ограждение на проезжей части улицы. Фото опубликовал telegram-канал «Еду в Татарстан».

По предварительным данным, машина была угнана в Бугульме. Водитель скрылся. О пострадавших в результате наезда не сообщается.

В начале октября в Казани задержали автомобилиста, который дважды протаранил машину инспекторов. 28-летнего нарушителя уже лишили водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.

