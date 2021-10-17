Новости авто

12:00 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Соцсети: в Лениногорске автомобиль протаранил ограждение на пешеходной части улицы

11:20, 17.10.2021
Соцсети: в Лениногорске автомобиль протаранил ограждение на пешеходной части улицы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Лениногорске сегодня утром автомобиль протаранил ограждение на проезжей части улицы. Фото опубликовал telegram-канал «Еду в Татарстан».

По предварительным данным, машина была угнана в Бугульме. Водитель скрылся. О пострадавших в результате наезда не сообщается.

В начале октября в Казани задержали автомобилиста, который дважды протаранил машину инспекторов. 28-летнего нарушителя уже лишили водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также