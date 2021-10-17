Город на Сахалине остался без света из-за циклона

На Сахалине по вине разгулявшейся стихии город Оха полностью погрузился в темноту. Вместе с ним обесточены еще несколько сел на севере области. Причина в циклоне, обрушившемся на остров в воскресенье.

— Разгул стихии оставил без света часть Охинского района: села Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури... По городу произошло полное отключение электроэнергии. На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии, — , сообщила пресс-служба губернатора области Валерия Лимаренко.

Основная причина массовых отключений — постоянный перехлест проводов, сейчас в районе ураганный ветер, в городе — до 25 метров в секунду, на побережье — до 30 метров в секунду.

— Это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как «ураганный», — сообщили в правительстве области.

В ликвидации аварий на сетях работают специалисты Охинских электрических сетей: четыре бригады — 15 человек, пять единиц техники, три человека административного персонала.

— Специалисты подчеркивают: в данной ситуации для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать снижения порывов ветра. Прогнозно — с 20:00 (12:00 мск) ожидается уменьшение скорости ветра. Тогда можно будет говорить о восстановлении света в домах, — пояснили в правительстве.