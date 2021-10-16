Российский киноэкипаж вернется с МКС на Землю на минуту раньше запланированного времени

Уже завтра с МКС на Землю вернется корабль «Союз» с первым киноэкипажем на борту. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 07:35:42 по мск. Это на минуту раньше, чем предполагалось ранее.

Из космоса вернутся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые отправились за пределы Земли для съемок фильма. Вместе с ними прибудет космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий.

Фото: roscosmos.ru

Посадка ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказган, сообщается на сайте «Роскосмоса». Для ее обеспечения планируется привлечь более 200 человек, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26 и порядка 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на борту которой находились Пересильд и Шипенко, стартовала с космодрома «Байконкур» в полдень 5 октября, после чего успешно прошла состыковку с МКС.

Накануне при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18» , на котором киноэкипаж должен вернуться на Землю, МКС потеряла ориентацию в пространстве. Тест системы управления движением с включением двигателей обычно проводится перед возвращением на планету. Вскоре ориентацию удалось восстановить. В «Роскосмосе» сообщили, что ситуация не создала угрозу безопасности экипажа.



Татьяна Демина