«Спутник V» и «Спутник Лайт» в 2022 году произведут для миллиарда человек

В 2022 году планируют произвести вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» для одного миллиарда человек. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

К концу этого года планируют произвести достаточно доз «Спутник V» и «Спутник Лайт» для 700 миллионов человек.

Сейчас «Спутник V» производят более чем для 40 миллионов человек в месяц. Для 60 миллионов человек в месяц производят вакцину «Спутник Лайт», пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

«Спутник V» уже одобрен в в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек. Это более половины населения Земли. По количеству полученных одобрений госрегуляторами «Спутник V» стал вторым в мире.



Ольга Шагиева