На КАМАЗе определили даты корпоративных отпусков

Фото: Максим Платонов (архив)

Корпоративный отпуск КАМАЗа пройдет в 2022 году 4—8 мая и 25 июля — 14 августа. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

Первая часть корпоративного отпуска в 2022 году запланирована на срок с 4 по 8 мая. Вторая часть пройдет с 25 июля по 14 августа. И еще по два дня получит каждый сотрудник дополнительно к своему отпуску.

В этом году руководство компании решило не отпускать рабочих в корпоративный отпуск в январе, а загрузить этот месяц производством. Из-за «сумбура» майских праздников между праздниками сотрудников предприятия отпустят в отпуск — они отдохнут с 30 апреля по 10 мая. Летняя часть корпоративного отпуска выпадет на самые жаркие месяцы, что позволит исключить нахождение персонала в душных производственных помещениях в жару, объяснил директор департамента трудовых отношений Сергей Романюк.



Фото: Максим Платонов (архив)

В августе сотрудники предприятия уходили в традиционный корпоративный отпуск до 22 августа.

Ольга Шагиева