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Житель Московской области получил в соцсетях сообщение о подготовке нападений на школы

23:20, 13.10.2021
Житель Московской области получил в соцсетях сообщение о подготовке нападений на школы
Фото: Максим Платонов

Анонимное сообщение через соцсети о якобы готовящихся нападениях на школы получил житель Раменского, пишет ТАСС.

— В социальные сети местному жителю города Раменское поступило анонимное сообщение о готовящемся нападении с применением оружия на территориях школ. В настоящее время проводится проверка, — сообщили в правоохранительных органах.

В Коломне студентка Государственного социально-гуманитарного университета также получила сообщение о готовящемся нападении.

Сегодня в Москве молодой человек устроил стрельбу из автомата у одной из городских школ — его задержали. Стрелял подросток в воздух. Перед этим он долгое время стоял рядом со школой №1260.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия

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