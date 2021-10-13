Житель Московской области получил в соцсетях сообщение о подготовке нападений на школы

Фото: Максим Платонов

Анонимное сообщение через соцсети о якобы готовящихся нападениях на школы получил житель Раменского, пишет ТАСС.

— В социальные сети местному жителю города Раменское поступило анонимное сообщение о готовящемся нападении с применением оружия на территориях школ. В настоящее время проводится проверка, — сообщили в правоохранительных органах.

В Коломне студентка Государственного социально-гуманитарного университета также получила сообщение о готовящемся нападении.

Сегодня в Москве молодой человек устроил стрельбу из автомата у одной из городских школ — его задержали. Стрелял подросток в воздух. Перед этим он долгое время стоял рядом со школой №1260.

Алексей Нечаев