В Минздраве Татарстана подтвердили отравление детей в детском саду

В Минздраве Татарстана подтвердили отравление детей в детском саду. Как сообщили «Реальному времени», трое детей в возрасте 4—5 лет госпитализированы в детскую инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления.

Состояние детей оценивается как стабильное, также наблюдается положительная динамика. Угрозы здоровью нет. Сейчас малыши находятся в больнице вместе со своими родителями, рассказали в ведомстве.

Ранее телеграм-канал мэрии Казани сообщил, что информация об отравлении не подтвердилась. По предварительным данным управления образования, у шести детей диагностировали ротавирус.

Недавно в Сети появилась информация, что несколько детей казанского детского сада №16 отравились. Малышей со рвотой начали доставлять в инфекционную больницу со вчерашнего вечера.







Диана Жиленкова