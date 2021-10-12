Глава Минздрава РФ рассказал, что молодость не гарантирует легкую форму COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что молодость не является гарантом от тяжелой формы коронавируса. Он отметил, что в реанимациях с серьезными осложнениями лежат в том числе и пациенты возрастом до 30 лет.

По словам министра, текущий подъем заболеваемости особенен тем, что у многих пациентов COVID-19 развивается «молниеносно» — в течение двух-трех дней. Этой группе заболевших требуется реанимационная поддержка. В основном это касается людей старшего возраста, но на такое лечение стали поступать и молодые от 20 лет, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня глава Минздрава РФ также заявлял, что в России заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выросла на 16%. Особую тревогу вызывает ситуация с COVID-19 в Татарстане, Оренбургской области и Башкирии.



Диана Жиленкова