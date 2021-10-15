В Мензелинске открыли мемориальные доски в честь артистов театра им. Сабира Амутбаева

Фото: пресс-служба театра

В Мензелинске в доме 3 по улице Изыскателей установлена мемориальная доска в честь народных артистов Татарстана Фаеза и Илюсы Бадриевых, а в доме 89 по улице Кадомцевых — в честь народного артиста РТ Рустама Муллина. Они были актерами Мензелинского государственного татарского драматического театра им. Сабира Амутбаева.

— Для нас они являются ярчайшим примером профессионализма и преданности любимому делу. Мензелинский театр для них стал родным домов, мы будем их всегда помнить и чтить, — сказал директор театра Ильнур Гайниев.

Фото: пресс-служба театра

Начальник отдела культуры района Разиля Галиева поблагодарила коллектив театра от имени главы района за такую добрую традицию и сказала, что такие легендарные люди всегда останутся в сердцах мензелинцев, сообщили в пресс-службе театра.

Недавно в Казани установили мемориальную доску на доме, где жила татарская певица, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка ТАССР Вафира Гизатуллина.

Алексей Нечаев