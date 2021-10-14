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В пресс-службе правительства Хакасии опровергли слухи об отставке Валентина Коновалова

12:45, 14.10.2021
В пресс-службе правительства Хакасии опровергли слухи об отставке Валентина Коновалова
Фото: ru.wikipedia.org

В пресс-службе правительства Хакасии опровергли информацию о досрочной отставке главы региона Валентина Коновалова. Как сообщила руководитель пресс-службы Яна Тамаровская, сведения от анонимов воспринимаются как слухи и комментировать их неприемлемо.

В заявлении отметили, что Коновалов работает как положено. Кроме того, республика имеет хорошие показатели по социально-экономическим пунктам как на уровне округа, так и на уровне страны, сообщает ТАСС.

Фото: r-19.ru

Слухи о планах досрочно освободить Коновалова от должности главы региона прошлись сегодня по различным СМИ. В качестве его наиболее вероятного преемника назвали 50-летнего депутата Госдумы VIII созыва от «Единой России» Сергея Сокола. Отставку Коновалова объяснили низким рейтингом.

Диана Жиленкова
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