В России предлагают разрешить сотрудникам банков отказывать в подозрительных переводах

В России предложили разрешить сотрудникам банков отказывать в обслуживании денежных переводов при подозрении на мошеннические действия. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Свое обращение он направил на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. По мнению Петрова, такие меры могут защитить вклады населения от мошенников.

«Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий», — приводит текст обращения RT.

Ранее эксперты рассказали, как распознать телефонных мошенников. Они часто употребляют словосочетания «лицевой счет» и «финансовая ячейка».

Ольга Шагиева