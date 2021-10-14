Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля «Наука» на МКС
Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля «Наука», который в июле вошел в состав российского сегмента МКС, сообщает ТАСС.
— В каюте многоцелевого лабораторного модуля «Наука» сейчас проживает космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, — рассказали в «Роскосмосе».
В сентябре пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») впервые пристыковался к модулю «Наука». Перестыковка велась в ручном режиме. Автономный полет корабля во время перестыковки длился 42 минуты.
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