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Пилотируемый корабль впервые пристыковался к модулю «Наука» на МКС

22:10, 28.09.2021
Пилотируемый корабль впервые пристыковался к модулю «Наука» на МКС
Фото: кадр трансляции

Пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») впервые пристыковался к модулю «Наука», трансляцию провел «Роскосмос».

Перестыковка велась в ручном режиме. Автономный полет корабля во время перестыковки длился 42 минуты. На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Накануне космонавт Олег Новицкий сообщил о подготовке экипажа к предстоящей перестыковке.

Маргарита Головатенко
Технологии

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