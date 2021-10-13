На поставку новогодней искусственной елки в Советский район Казани выделят 1 млн рублей

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани объявила тендер на поставку новогодней искусственной елки длиной около 16 метров для Советского района. Начальная цена договора — 1 млн рублей.

В комплектацию товара должна входить искусственная елка для эксплуатации при минимальной температуре воздуха -50°С, стальной каркас, стойки, кольца, навесные элементы, элементы жесткости, рамы, заглушка, опора, интегрированное освещение, игрушки и др. Поставка должна осуществиться с 1 декабря по 10 декабря 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие принимаются до 20 октября 2021 года. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 22 октября.

Летом в Казани объявляли тендер по закупке веток для новогодней елки на 250 тысяч рублей. Необходимо закупить 360 веток, каждая из которых обойдется в 694 рубля.



Диана Жиленкова