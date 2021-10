Daily Express извинилась за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Фото: Максим Платонов

Британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики «Спутника V» «украли» формулу вакцины у AstraZeneca.

Материал британской The Sun о краже формулы перепечатали у себя и другие СМИ, в том числе Daily Express, сообщает «РИА Новости». По версии The Sun, формулу вакцины, разработанной Oxford и AstraZeneca, похитили российские шпионы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал The Sun «глубоко ненаучным» изданием.



Фото: Максим Платонов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что публикация в британском издании The Sun о том, что при создании вакцины «Спутник V» использовались разработки AstraZeneca является фейком и не имеет научного смысла. Кроме того, команда «Спутник V» и AstraZeneca проводят совместные клинические испытания в партнерстве по комбинированному применению двух вакцин и опубликовали информацию о безопасности и эффективности.



Алексей Нечаев