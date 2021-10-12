В Юдино от удара током на вагоне поезда погиб 36-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

На станции в поселке Юдино в Казани от удара электрическим током погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Скорая помощь сообщила, что на вагоне железнодорожного состава получил поражение электрическим током и погиб мужчина. Он лежал наверху вагона, необходимо было спустить тело.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Дежурная смена спасателей спустила тело 36-летнего мужчины на землю. Его передали сотруднику полиции.



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Ольга Шагиева