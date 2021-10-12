Экономист рассказала, насколько в 2022 году в России повысятся пенсии

В 2022 году в России проиндексируют страховые пенсии на 5,9% с 1 января, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7% с 1 апреля с соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом рассказала профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«У неработающих пенсионеров [пенсия] составит 18 521 рубль, а социальная — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3% на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

Со следующего года женщинам с 1947 рождения начнут выплачивать накопительную пенсию. В среднем ее размер составляет 2 613 рублей. Сумма выплат зависит от размеров взносов, направленных на накопительную часть пенсии, и полученного от инвестиционного дохода. Узнать свою сумму накоплений можно через сервис «Госуслуги».



Ольга Шагиева