В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировали девять новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: мужчины 1942 года рождения, 1947 года рождения, 1951 года рождения, 1953 года рождения,1955 года рождения, 1959 года рождения, женщины 1930, 1939 и 1948 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в Татарстане подтвердились 805 случаев смерти от COVID-19.



В Татарстане за сутки коронавирус диагностирован у 100 человек. Общее число заболевших в республике составило 27 936 случаев.

Алексей Нечаев