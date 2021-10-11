В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане зарегистрировали девять новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции скончались: мужчины 1942 года рождения, 1947 года рождения, 1951 года рождения, 1953 года рождения,1955 года рождения, 1959 года рождения, женщины 1930, 1939 и 1948 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в Татарстане подтвердились 805 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане за сутки коронавирус диагностирован у 100 человек. Общее число заболевших в республике составило 27 936 случаев.
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