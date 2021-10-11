Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери

Советская, российская актриса театра и кино, театральный режиссер и артистка дубляжа Светлана Мизери скончалась на 89-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского драматического театра «Сопричастность», в нем служила актриса.

— С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства СВЕТЛАНЫ МИЗЕРИ. Скорбим… — написано на сайте театра.

Фото: soprichastnost.ru

Она в 1955-м окончила Школу-студию МХАТ и в том же году была принята в труппу театра. В 1959 году Мизери перешла в Театр имени Маяковского, где служила до 1980-го. В 1980—1990 годах выступала на сцене Театра имени Пушкина. В 1990-м перешла в театр «Сопричастность».

Алексей Нечаев