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В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

18:13, 24.08.2021
В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7, расположенный на ул. Декабристов, 183, зафиксировал формальдегид на уровне 0,069 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,05 мг/куб. метр.

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ПНЗ №6 на ул. Степана Халтурина, 10 зарегистрировал формальдегид на уровне 0,073 мг/куб.метр. Предельно допустимая концентрация оказалась превышена на 0,023 мг/куб.метр.

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Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 23 августа по 07.00 24 августа.

В Казани в конце прошлой недели зарегистрировали повышенную концентрацию оксида углерода и формальдегида, в Набережных Челнах — фенола, формальдегида, диоксида азота и аммиака, а в Нижнекамске — ксилола и аммиака. В Гидрометцентре Татарстана объяснили превышение ПДК загрязняющих веществ 20, 21 и 23 августа синоптическими и метеорологическими условиями, которые сложились в республике 20 и 21 августа.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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