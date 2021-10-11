Путин поприветствовал участников учений Роспотребнадзора и ВОЗ в Казани

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников учений Роспотребнадзора и ВОЗ в Казани. Он отметил, что учения способы укрепить международное сотрудничество, а приобретенные навыки позволят защищать здоровье людей.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю первого масштабного мероприятия подобного рода, проводимого на Евразийском пространстве. Последние годы мы наглядно убедились, насколько актуальным и востребованным является обеспечение максимальной готовности для санитарно-эпидемиологических служб противостоянию угрозе опасных инфекционных болезней», — сказал глава государства в приветственном слове.

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня до 15 октября в Казани на «Казань Экспо» проходят Международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий.

Ольга Шагиева