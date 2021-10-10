Николай Цискаридзе прокомментировал гибель актера в Большом театре

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста в Большом театре. Он написал по этой теме у себя в Instagram.

— Вот к чему приводит «эффективная работа» менеджмента Большого театра, — заявил Цискаридзе.

Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким актера.

Фото: скриншот

В Большом театре во время представления на сцене погиб артист миманса. Сообщалось, что умер артист Евгений Кулеш. Инцидент произошел во время представления оперы «Садко». Артисту придавило шею декорацией, от этого он скончался на месте.



Алексей Нечаев