На последней встрече с OneWeb «Роскосмос» предложил продолжить пусковую программу спутников

На последней встрече с акционерами британской компании OneWeb руководство «Роскосмоса» договорилось о подготовке предложений друг для друга и высказало готовность продолжить пусковую программу. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас пока нет полной картины дизайна новых аппаратов от OneWeb. Мы знаем, что они будут иные, может, на другой фабрике будут делаться. Второе поколение будет более массовое, во-вторых, габариты этих аппаратов будут иными. Пока еще технической информации не получили. Но мы провели 9 апреля на Байконуре встречу с ведущими акционерами этой компании, менеджментом и договорились о том, что мы будем готовить предложения навстречу друг другу. Мы предложили свои услуги по продолжению пусковой кампании», — сказал глава госкорпорации.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.

Алексей Нечаев