Исследование: самые популярные фильмы о космосе у татарстанцев

В топ-3 самых популярных у татарстанцев кинофильмов о космосе вошли: «Космические рейнджеры», «Дальний Космос» (2021) и «Битва за Землю». Об этом говорится в исследовании «МегаФона», приуроченного к старту съемок первого кино в космосе.

Также татарстанцам понравились фильмы «Звездный рубеж» (2021), «Элизиум: Рай не на Земле» (2013) и резонансная драма о катастрофе, произошедшей в открытом космосе «Гравитация» (2013). Среди сериалов в топ предпочтений жителей республики входят «Обломки», «Черная материя», «Интергалактик» и «Первые».

Фото: pixabay.com

5 октября корабль «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем на борту состыковался с МКС в ручном режиме. Экипаж корабля, в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, начнет съемки в рамках художественного проекта «Вызов». В основе сюжета лежит история девушки, которая готовится к отправке на МКС для спасения заболевшего космонавта.

