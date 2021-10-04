В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Сегодня вечером произошел сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Фото: pixabay.com

У пользователей Instagram не работает приложение (51%), веб-сайт (29%). Пользователи WhatsApp жалуются на неотправку сообщений, затруднения с подключением к серверу. У Facebook возникли проблемы с веб-сайтом.

О проблемах сообщают пользователи по всему миру.

Сегодня днем сбои в работе были у Telegram. Большинство сообщений о проблемах с приложением поступили от пользователей из Москвы, Киева и Санкт-Петербурга.