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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

18:59, 04.10.2021 218
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Фото: pixabay.com

Сегодня вечером произошел сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Фото: pixabay.com

У пользователей Instagram не работает приложение (51%), веб-сайт (29%). Пользователи WhatsApp жалуются на неотправку сообщений, затруднения с подключением к серверу. У Facebook возникли проблемы с веб-сайтом.

О проблемах сообщают пользователи по всему миру.

Сегодня днем сбои в работе были у Telegram. Большинство сообщений о проблемах с приложением поступили от пользователей из Москвы, Киева и Санкт-Петербурга.

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комментарии 218

комментарии

  • Анонимно 04 окт
    Да реально не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    и рассказать об этом негде))))) никуда не написать
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Как я тебя понимаю ))))
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Ахах, хотя не смешно нифига
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Ну как так-то , как жить дальше
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Здесь же написали)))) и ВК ещё держится, скорее туда))
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Сюда пишем же)))
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Все пропало (((
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Согласен
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Как раньше жили
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    урааааа друзья всё работает ( Краснодар)
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Краснодар пишет что работает , правда ????
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Нет, Воронеж не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    У меня нет????
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Нет
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Туапсе не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Нет, не работает. Краснодар)
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Нет, не работает до сих пор((((()))
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Ничего не работает в краснодаре !!!!
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Воронеж...ещё нет...
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    У на нет (( Москва
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Якутск неработает тоже ватсап
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Прага, не работает

    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Когда починят нечего не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    ХОРОШО, ЧТО НЕ РАБОТАЕТ! СЛАВА БОГУ! ОТДОХНИТЕ ПОКА.
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Ты не норм? У людей работа, безработный
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    А звонки для кого придумали
    Ответить
    Анонимно 00:13
    Вы норм?у нас дистанционка по ватсапу была
    Ответить
    Анонимно 00:37
    Это тебе,хорошо,а если жена родила а ты кроме как по ватсапу и позвонить не можешь?????????????
    Ответить
    Анонимно 00:39
    Луганск тоже не работает,о боже святая косметичка,что делать?!????????????????
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Испания-не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Почему не работает Инстаграм ????????????
    Ответить
    Анонимно 00:23
    И в Казахстане (г. Усть-Каменогорск) тоже не работает.
    Ответить
    Анонимно 00:41
    а так же в узбекистане.... можно подумать узбекистан это не место на карте
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Ага.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Увы
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Омск. Не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    нигде не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    когда починят поломку ?
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    У меня тоже не работает Инстаграмм
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Когда это кончится?
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    У меня тоже инста не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    круто!Ковид рулит)
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Что случилось и на сколько длится
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    У меня ватсап не работает а когда это кончится а когда подчинять эти недорзуменне
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Киев не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    У меня не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Севастополь...не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    у меня тоже не работает ничего...
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Как жить теперь:(((
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Israel not work
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Лодзь Польша не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Украина. не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Таджикистане тоже не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Даа
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Абхазия ватсап не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Ленинградская Краснодарский край неработает ватсап

    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Алматы тоже не работает...
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Усть-Каменогорск, 00:12, не работают Инстаграм и WhatsApp
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Костанай не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Тоже не работает, я думала бан, хотя толком и не сижу там
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Кто-нибудь может посмотреть на мои суши мне негде их выложить
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Я посмотрю, кидай))
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Чечне не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В СПб не работает.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Санкт-Петербург не работает (
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Смоленск тоже в жопе.. Каменный век
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Москва не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Лучшая новость
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Киргизистан тоже не работает ватсап,инстагррам
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Ростове-на-Дону тоже не работает????
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Да
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    неь
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Не работает ((
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    А чем Ростов хуже, тоже не работает, как и в Канаде, в США, Израиле
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Не работает ватсап и инстаграм
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Ломка началась
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Тюмень не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Я такой ужин приготовила,нужно срочно выложить в Инстаграм! Памагитеее
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Барнаул. Не работает инста, ватсап
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Хех, всё работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Киеве тоже не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Пермь.. Тоже в не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Вк возвращаться ????
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Жесть, интересно, когда начнёт работать?
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Бахрейне тоже ни ватсап ни фейсбук не фурычат
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    в уфе тоже не работает, не у мамы, не у папы, и даже у бабушки не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    И даже у бабушки? Не может быть! У бабушки должен работать )))
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Беларуси тоже
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    украина
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    в Киеве не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Катарколь не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    в Севасе не тянет
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Рига - не пашет инста XD
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Инста работает кто знает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Нет
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Беларусь. Не работает Инста, Фэйсбук и Вотсап(((
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Минск , Беларусь не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Твитере пишут что произошёл сбой. Скоро будет все работать
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Во сколько
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Через сколько наладят??
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Украина. Не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Уфа не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Владикавказ не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Хочу срочно поделиться этой новостью в сторис ????????
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Маньяки, отвыкайте от соцсетей.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    переходите на Viber
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Привет! А он рабочий?
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Вайбер сейчас работает хорошо
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Владимир не работает инста Вотсап
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    крым не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Германия не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Израиль
    Не работает ни
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Севастополь не работает Инста(((
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Туапсе - не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Германия не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Телеграм работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Казани не работает (
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Казахстан кокшетау не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Когда починят?
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Почему не роботает ватсап и инстаграм когда это закончится (алмата)
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Казань не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Инстаграмм работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Где ето
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Когда заработает то инста
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Израиль не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Винница,не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Молдова не работает , у друзей в Украине тоже
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Латвия.Связи нет . ФБ. whats app ((((((((((((((((
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    ЛАТВИЯ НЕ РАБОТАЕТ.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Украина, Днепр , не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Украина Никополь так же не работает))))
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Казахстане тоже не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Москва, нифига не работает!!!! Даже Тик ток кстати, про инсту вроде молчу. Весь день проблемы
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Берлин , не работает(
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Минск не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    в Казахстане не работают ватсап и инстаграм
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Ломка без фб(
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Польша,Варшава, не
    работает.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В тюрьме тоже не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Жаль
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Блин, дайте знать, кто с Питера, когда у вас заработает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Мы все умрееем..
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Однозначно)))
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Да, что там, в Бежецке не работает!!!
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Не работает (
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Сахалин не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Азербайджан не работает ((
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Италии тоже не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Таджикистан не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Он везде не работает
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    да да
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Бишкек - не работает ????
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Москва не работает!
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Южная Корея не работает ????
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Красноярск не работает инстаграм вотсап
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    в Турции не работает.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Египте тоже не работает (((
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Москва Пока не починили
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Краснодар не работает нифига не вацап не инста ужас
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Узбекистан не работает Инсташрам Ватцап . Когда починят поломку или исправят
    Ответить
    Анонимно 00:05
    А вдруг никогда? У всех бизнесы там. Жаль, смайликов здесь нет
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    И в Грузии не работает :(
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Дмитров не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    И в Грузии
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    в Канаде тоже не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Жесть какая-то
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Молдова не работает ?
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Оооооо кайф, - инста - ватсап
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Граница Ливана и Израиля- не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Сидим в Питере без всего
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Привет☺ Омск отдыхает????
    Ответить
    Анонимно 04 окт

    почему не роботает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Тоже ее эээ
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Шеф все пропало????
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Израиле тоже не работает.
    Международная Ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз"
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Кубинка не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Как будто отключили свет по всему миру
    Ответить
    Анонимно 00:04
    Свет тоже, говорят, отключат. Мы уже свечи покупаем. Да уж ((
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Новгорд, не работает((
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Туле тишина
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Шахты Не работает.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Жалко, у меня в Инсте полно фоток, и это всё пропадёт?
    А Арье Гут всё же ГЁТ ;-(
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Вам же говорили, что скоро всех отключат, скоро все заблокируют, и ютюб ваш и телегу и вообще весь интернет, будем как в сев корее. Всех чипируют и вы будете зависимы от онлайна как наркоманы, а чтобы побыть офлайн придется платить! Так что идите на улицу, подышите свободой хоть немного, пока это возможно.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Ялта без Инстаграм фейсбука воца
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Германия . Не работает тоже ватсап
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Переходите в телеграм. Ватсап устаревший кал.
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Минск - не ааа
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Испания не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Москва-не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    В Швейцарии Германии Польше не работает )))
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    весь мир неработает
    Ответить
    Анонимно 00:02
    Жуть!!! Делать то что?
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Какий горады вы тут пишете это приложении не работают значит это все пользоватили вацам инстаграм и т д у все не работают причем тут города????‍♂️
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    минск = не робиць
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Рига .не работает
    Ответить
    Анонимно 00:02
    О! Рига тоже? Значит, это не санкции!!! Ура!!!
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    А когда зделают Инстаграм
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    Никогда не Зделают, если будешь с ошибками писать
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    вацап помойка, давно пользую телеграм и крайне доволен
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    телеграм тоже умер
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    работа стоит, когда починят спб
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Казань не работает!
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Вацап и инсту обнулили!!!Что делать?Ничего не работает!Как жить!Мы все умрем!????
    Ответить
    Анонимно 04 окт
    ай, беда то какая )))))
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Ростов не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Ну наконец-то отключили!
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Португалия - не работает
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    А по 100 раз телефон перезагружаю, психую) думаю вот тупица...а он не виновен ) я представляю как испугались блогеры! У них весь бизнес в инста...магазины свои там, продажи инфоцыган и тд....
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Работает только телеграмм и вк
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Ставропольский край нет
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Байконур, не работает????????‍♀️
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Московская область. Не работает (((
    Ответить
  • Анонимно 04 окт
    Казахстан, Актау. Все еще не работает ????????????‍♀️
    Ответить
  • Анонимно 00:03
    Дагестан, не работает.
    Ответить
  • Анонимно 00:13
    Ну слава богу, хоть никто не написывал ????
    Ответить
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