Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram

Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

65% пользователей испытывают проблемы с работой приложения, 21% жалуются на работу сайта, еще 13% не могут подключиться к серверу.

Фото: downdetector.ru / скриншот

О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Канады, Германии, Великобритании, России. С неполадками столкнулись юзеры из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга.

В понедельник вечером произошел масштабный сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook. Они были недоступны больше четырех часов.

