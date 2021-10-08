Росстат заявил, что смертность в России в августе увеличилась на 32,5%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России смертность в августе в годовом выражении выросла на 32,5%. Рождаемость снизилась на 1% год к году, приводит данные Росстат.

В августе текущего года умерли 208 237 человек (для сравнения: в августе 2020 года — 157 181 человек), в январе — августе — более 1,52 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,28 миллиона человек).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе 2021 года родилось 125 357 младенцев , в августе прошлого года — 126 645. Естественная убыль населения составила 595 362 человека за 8 месяцев, передает «РИА Новости».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что 81,7% прироста смертности в августе приходится на смертность от COVID-19.

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сегодня обратил внимание на работу моргов. По его словам, это связано с организационными решениями, которые принимаются в области здравоохранения.



В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось семь новых случаев смерти от COVID-19.

Татьяна Леухина