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В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19

18:28, 08.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: мужчины 1939, 1941, 1943, 1958 и 1995 годов рождения, а также женщины 1938 и 1958 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике зарегистрировали 788 случаев смерти от COVID-19.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 86 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 27 640.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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