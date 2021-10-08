В Казани загорелся склад с пенопластом

В Казани загорелся склад с пенопластом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о горении склада по адресу Тэцевская, 295 поступило в 10.03. По прибытии пожарных было установлено, что в здании наблюдается сильное задымление. Людей внутри не было.

В 10.37 открытое горение было ликвидировано. Предварительная площадь пожара составила 360 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания.

В июне в Казани на улице Крутовской загорелся ангар площадью 2 600 кв. м. Рабочие проводили демонтаж СИП-панелей внутри ангара, а также проводились огневые работы. Площадь пожара устанавливается.



Ольга Шагиева