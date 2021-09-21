В Иннополисе может появиться центр для цифровой «прокачки» руководителей татарстанских предприятий

Фото: Максим Платонов

На базе университета «Иннополис» может открыться центр «Индустрия 4.0" для цифровой «прокачки» руководителей татарстанских предприятий. Об этом на форуме Kazan Digital Week-2021 сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«В Университете необходимые компетенции есть, их надо наращивать. Я, со своей стороны, готов финансовую поддержку здесь обеспечить», — заявил Шадаев. По его словам, в центре со временем смогут обучаться руководители предприятий со всей России.

По словам вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, в центре будут реализовываться проекты в сфере цифровизации, автоматизации и механизации для приоритетных отраслей экономики. В первую очередь это касается сельского хозяйства, системы здравоохранения и машиностроения.

Шайхутдинов не исключил, что центр может начать работать уже в следующем году. «Обсудим сначала с коллегами в правительстве до конца этот вопрос и с основными предприятиями республики. О том, какие ожидания они хотели бы получить в качестве реализованных проектов», — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Форум Kazan Digital Week 2021 стартовал в столице Татарстана сегодня. На одной из его площадкой сообщили, что в Иннополисе начинается строительство двух новых парков, которые дадут еще 4 тысячи рабочих мест. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина