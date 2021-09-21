В Иннополисе может появиться центр для цифровой «прокачки» руководителей татарстанских предприятий
На базе университета «Иннополис» может открыться центр «Индустрия 4.0" для цифровой «прокачки» руководителей татарстанских предприятий. Об этом на форуме Kazan Digital Week-2021 сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.
«В Университете необходимые компетенции есть, их надо наращивать. Я, со своей стороны, готов финансовую поддержку здесь обеспечить», — заявил Шадаев. По его словам, в центре со временем смогут обучаться руководители предприятий со всей России.
По словам вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, в центре будут реализовываться проекты в сфере цифровизации, автоматизации и механизации для приоритетных отраслей экономики. В первую очередь это касается сельского хозяйства, системы здравоохранения и машиностроения.
Шайхутдинов не исключил, что центр может начать работать уже в следующем году. «Обсудим сначала с коллегами в правительстве до конца этот вопрос и с основными предприятиями республики. О том, какие ожидания они хотели бы получить в качестве реализованных проектов», — цитирует его ТАСС.
Форум Kazan Digital Week 2021 стартовал в столице Татарстана сегодня. На одной из его площадкой сообщили, что в Иннополисе начинается строительство двух новых парков, которые дадут еще 4 тысячи рабочих мест. Подробнее — в материале «Реального времени».
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