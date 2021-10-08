Минэкономразвития поручил Татарстану доработать проекты по социально-экономическому развитию

Фото: Максим Платонов

Татарстану, Башкирии, Нижегородской и Самарской областям после представления проектов по социально-экономическому развитию поручено доработать проекты и сдать их паспорта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой полномочного представителя в ПФО.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил регионам до 14 октября доработать проекты и сдать их паспорта.

«Прошу Координационный центр, Минцифру и Минэкономразвития постоянно предоставлять обратную связь по проектам, которые были представлены во время предзащиты. Нас интересуют все отзывы, как положительные, так и отрицательные», — приводит его слова ТАСС.



Татарстан презентовал Чернышенко проекты по социально-экономическому развитию республики 23 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов указал, что в структуре экономики республики большую часть занимает промышленное производство. При этом власти намерены наращивать долю и других отраслей.

Ольга Шагиева