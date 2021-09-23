Татарстан презентовал Чернышенко проекты по социально-экономическому развитию республики

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан представил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента России в ПФО Игорю Комарову проекты по социально-экономическому развитию республики. Предзащита проектов прошла также для Башкирии, Самарской и Нижегородской областей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов указал, что в структуре экономики республики большую часть занимает промышленное производство. При этом власти намерены наращивать долю и других отраслей.

«В частности, IT-сектор вырос до 2,3%. Сегодня перед нами стоят задачи по инвестиционному перезапуску отрасли, устранению дефицита специалистов в IT-сфере, импортозамещению микроэлектроники и развитию производства новых инновационных материалов», — рассказал Минниханов. Он напомнил, что для решения этих задач существуют инновационные центры особых экономических зон «Иннополис» и «Алабуга».

Фото: government.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров представил пять проектов в сфере промышленности, образования, экологии, транспортной инфраструктуры и туризма. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что его регион нацелен на развитие высокотехнологичных отраслей, в частности машиностроения, химической и металлургической промышленности, а также IT-технологий.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров презентовал проект строительства обхода Тольятти в рамках транспортного маршрута Европа — Западный Китай и скоростной железнодорожной дороги по маршруту Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти. Кроме того он рассчитывает на создание международного студенческого кампуса и очистных сооружений, а также на развитие исторического поселения Самары.

Через две недели проекты представят Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области.

Фото: government.ru

Две недели назад Чернышенко поручил сформировать рабочие группы из пяти—семи человек, которые предложат прорывные проекты в Приволжском федеральном округе. Они проведут диагностику развития всех 14 регионов, входящих в ПФО, и помогут сформировать целевой образ субъектов до 2030 года с промежуточной остановкой в 2024 году. Кроме того, они предложат список прорывных проектов, которые окажут наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов.

Напомним, Чернышенко назначен куратором ПФО. Премьер-министр России Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ.



Татьяна Демина