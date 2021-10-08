К концу года в России цены на непродовольственные товары вырастут на 7,2%

Фото: Ринат Назметдинов

К концу 2021 года в России больше всего подорожают непродовольственные товары. Прогноз отдельных показателей инфляции подготовили в Минэкономразвития.

В группу непродовольственных товаров входят бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Инфляция в этом секторе составит 7,2% по сравнению с показателем декабря 2020-го. При этом в ведомстве считают, что в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в четыре процента.

Продовольствие, без учета овощей и фруктов, станет дороже на 6,6% по сравнению с декабрем 2020-го. При этом в ближайшие три года инфляция стабилизируется и не поднимется до 3,8%, пишут «Известия».

Фото: Ринат Назметдинов

Меньше всего изменятся тарифы ЖКХ — рост в этом секторе составит на 3,8%.

Ольга Шагиева