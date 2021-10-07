Минпромторг не видит необходимости в новых ценовых соглашениях

Минпромторг России сейчас не видит необходимости в новых ценовых соглашениях на продовольственном рынке. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Необходимости в новых соглашениях нет, «но ничего нельзя исключать», отметил он. Минпромторг не видит предпосылок для резкого роста цен на продовольствие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Да, сегодня мы видим [рост цен на — прим. ред.] огурцы и помидоры, но это сезонный рост: как всегда, когда у нас заканчиваются овощи открытого грунта — мы переходим на производство огурцов и помидоров в теплицах, в закрытом грунте, — приводит «Интерфакс» слова Евтухова.

Вчера Росстат сообщил о том, что в России помидоры в сентябре 2021 года подорожали на 24,9%, по сравнению с августом, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%. Яйца куриные подорожали в среднем на 5,7%, сахар-песок — на 0,7%. Также статистическое ведомство зафиксировало рост цен на говядину и мясо птицы (на 2,4%), печень говяжью (на 1,8%), национальные сыры и брынзу (на 1,7%), молоко (на 1,6%).



Напомним, в России истекло 1 июня соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка по ценам на сахар, а 1 октября — соглашение по ценам на подсолнечное масло.

Татьяна Леухина