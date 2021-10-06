Открывший стрельбу в Пермском университете по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Открывший стрельбу в Пермском университете студент остается в больнице в тяжелом состоянии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Его пока нельзя переводить в обычную палату.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце сентября сообщалось, что стрелку, напавшему на Пермский государственный университет 20 сентября, ампутировали часть голени. Его состояние тогда оценивалось как нестабильное и тяжелое.

20 сентября 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет. Погибли шесть человек, 43 человека пострадали. При задержании Бекмансуров оказал активное сопротивление, из-за чего был тяжело ранен.



Татьяна Леухина