Следком организовал проверку по факту избиения женщиной подростка в торговом центре Челнов

Фото: Максим Платонов (архив)

СУ СКР по Татарстану организовало доследственную проверку по факту избиения женщиной подростка в одном из торговых центров Набережных Челнов. Установлено, что инцидент произошел 1 октября в ТЦ по проспекту Мира.

Об инциденте в Следкоме узнали в ходе мониторинга СМИ. На данный момент ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: кадр видео из соцсети

Напомним, в Набережных Челнах камера видеонаблюдения засняла, как женщина избила 11-летнюю девочку в магазине на глазах посетителей. На кадрах видно, что женщина с ребенком вошла в магазин и сразу же направилась к девочке, стоявшей у прилавка. Она схватила ребенка за уши и повалила его на пол. Затем она пнула ее ногой в лицо.



Прокуратура Набережных Челнов поручила полиции провести проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результат проверки.



Татьяна Демина