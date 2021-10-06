В Челнах попало на видео, как женщина избила ребенка в магазине

Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах камера видеонаблюдения засняла, как женщина избила 11-летнюю девочку в магазине на глазах посетителей. Видео появилось в соцсети.

На кадрах видно, что женщина с ребенком вошла в магазин и сразу же направилась к девочке, стоявшей у прилавка. Она схватила ребенка за уши и повалила его на пол. Затем она пнула ее ногой в лицо.

После этого мать взяла за руку своего ребенка и вышла из здания. Избитый ребенок так и остался лежать на полу. Никто из присутствующих в магазине не заступился за ребенка.

Провести проверку по факту инцидента полиции поручила прокуратура Набережных Челнов. Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результат проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ольга Шагиева