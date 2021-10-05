В России начал работу сервис для автоматизации работы заказчиков с самозанятыми

В России заработала «Платформа «Мои самозанятые». Это официальная электронная площадка, осуществляющая обмен данными с ФНС России, которая автоматически проверяет наличие у исполнителя статуса самозанятого перед заключением договора и каждой оплатой, регистрирует его профессиональный доход, отслеживает доступный лимит, получает и хранит закрывающие документы, сообщает ТАСС.



Перевод средств возможен как с единого агрегированного счета, так и с собственного банковского счета компании. Реквизиты счета запрашивать тоже не нужно, выплаты на карты любых банков проходят напрямую. Заказчики могут выпускать виртуальные банковские карты для совместной работы. Также на платформе реализован инструмент массовых выплат.

Как рассказала исполнительный директор цифровой платформы Apibank Надежда Авданина, работа с самозанятыми для компаний связана с определенными рисками. Так, если доход исполнителя превышает 2,4 млн рублей в год, он теряет статус самозанятого. В этом случае заказчику придется уплатить за него налоги и взносы, как при оформлении договора ГПХ. Платформа «Мои самозанятые» автоматизирует взаимодействие сторон с ФНС и позволяет свести подобные риски к минимуму.



Фото: realnoevremya.ru

В России могут предоставить социальные гарантии самозанятым в виде компенсации больничных и организации декретных выплат. В сентябре Минэкономразвития обратилось с данным вопросом в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Маргарита Головатенко