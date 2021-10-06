В Казани обнаружили свалку размером в два футбольных поля

В Казани обнаружили свалку размером в два футбольных поля. Площадь загрязненного участка составила более 12 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили нелегальную свалку разбитых кирпичей по улице Сибирский тракт Советского района Казани. Кроме того, отходы загрязнили территорию водоохранной зоны реки Нокса.

Фото: eco.tatarstan.ru

В отношении юридического лица составили протоколы за использование прибрежной защитной полосы водного объекта и его водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности (ч.1 ст.8.42) и за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления (ч.1 ст.8.2 КоАП РФ).



В августе инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ выявили незаконную свалку битого кирпича по улице Южно-Промышленной в казанском поселке Отары. Площадь захламленной территории составляла 194 кв. м.



Диана Жиленкова